Опубликовано видео с девочкой-маугли в больнице

Ребёнок весело играет, любит рисовать. На шее — зелёнка после удаления вросшего в кожу предмета.

В детской клинической больнице имени З.А. Башляевой в Северном Тушине показали, как чувствует себя девочка, найденная недавно в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

На кадрах видно, что маленькая пациентка в хорошем настроении, с удовольствием играет. С ней активно занимается персонал больницы.

На шее девочки заметны следы зелёнки — ей обработали место удаления вросшего в кожу предмета. За кадром медики объясняют, что операция не потребовалась, процедура оказалась несложной.

Как ранее писал Лайф, на днях девочку навестила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она рассказала, что ребёнок уже начал говорить некоторые слова — например, "огурец" и "сок". Также омбудсмен сообщила, что девочку хочет забрать родная тётя.

Напомним, спасатели и полицейские вскрыли дверь квартиры на Ленинградском шоссе в Москве после жалоб соседей и нашли внутри пятилетнюю девочку среди гор мусора и нечистот.

Мать ребёнка Ирину Геращенко арестовали. Женщину заподозрили в покушении на убийство своей дочери. Сама она назвала ситуацию "шоу", которое устроили её недоброжелатели. По словам Ирины, ребёнок знает буквы и умеет считать, а откуда взялись горы мусора в квартире, женщина не понимает.