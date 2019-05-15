Россияне оказались в списке самых некрасивых наций

Также непривлекательными назвали мужчин из Великобритании, Польши, Индии и Филиппин.

Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире по версии пользователей сайта знакомств Beautiful People, сообщает британский таблоид Mirror.

Ресурс позиционирует себя как платформу "только для красивых людей". Нового кандидата допускают на ресурс только после одобрения уже зарегистрированных пользователей. Желающий подаёт на сайт заявку, которую рассматривают в течение 48 часов. Если его не сочтут достаточно красивым, то запрос отклоняется.

Причиной отказа могут являться плохая кожа, большой нос, жидкие волосы, лишний вес или чрезмерная худоба.

Наибольшее количество отклонённых заявок оказалось у жителей Великобритании. Они "славятся", в частности, плохими зубами, отмечает таблоид.

Однако исполнительный директор сайта Грег Ходж считает, что проблема британцев состоит в недостаточном внимании к своей внешности и ленивом образе жизни.

Кроме мужчин из Соединённого Королевства, в список "некрасивых" вошли представители сильного пола из России, Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными оказались шведы и норвежцы.

При этом россиянкам от британцев часто достаются похвалы. Так, недавно читатели британских изданий оценили участниц фотоконкурса "Краса Росгвардии", а также восхитились российскими учителями, выкладывающими свои фото в купальниках в поддержку коллеги.