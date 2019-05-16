Экс-посол заявил, что у Украины украли название "Русь"

Бывший посол Украины в США, Канаде и Израиле Юрий Щербак считает, что у Незалежной "украли" название "Русь".

— У нас, у Киевской Руси, украли наше название "Русь" и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи. Мы были русинами, мы назывались Русью. Я в своём фантастическом романе, посвящённом далёкому будущему, пишу, что Украина восстановит своё название, будет Украина-Русь, — отметил он в эфире канала ATR.

По его словам, после этого никто больше не сможет сказать, что Киев является древней столицей России.

Заявления относительно Киевской Руси украинские чиновники и дипломаты делают нередко. Так, глава МИД Павел Климкин называл Незалежную наследницей Киевской Руси, а Россия и Белоруссия, по его мнению, "произошли" именно от неё.

А посол Украины в Австрии Александр Щерба заявлял, что Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы, а Москва в то время была "простым болотом".