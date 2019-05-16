Европейский политик сравнил Brexit с "Игрой престолов" на стероидах"

Политпроцессы в Великобритании на фоне выхода из Европейского союза схожи с сериалом "Игра престолов". Такое сравнение сделал кандидат на пост главы Еврокомиссии, бывший глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс.

— Посмотрите, что сделало разделение по вопросу Brexit с Великобританией: сегодня Британия выглядит как "Игра престолов" на стероидах, — отметил политик в ходе дебатов кандидатов на пост главы ЕК.

По словам Тиммерманса, сейчас европейцы чаще голосуют за националистические партии, поскольку другие политические силы их "не убедили". Он добавил, что сейчас необходимо "вернуть людей обратно к европейскому проекту".

Выход Великобритании из ЕС сопровождается множеством разногласий в парламенте страны. Однако, как считает глава Европейского совета Дональд Туск, Brexit состоится с большой вероятностью. На сегодняшний момент саммит ЕС сделал отсрочку до 31 октября.