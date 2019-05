Менеджер Бритни Спирс рассказал, что певица может навсегда покинуть сцену

Состояние поп-дивы на фоне тяжёлой болезни отца резко ухудшилось, и её медикаменты перестали работать.

Американская поп-певица Бритни Спирс, возможно, больше никогда не будет выступать. Такой исход событий не исключил её менеджер Ларри Рудольф в разговоре с порталом TMZ.

Менеджера певицы спросили, будет ли Спирс выступать в Лас-Вегасе, поскольку она собиралась дать серию концертов с 13 февраля 2019 года.

Однако Рудольф ответил, что, исходя из самочувствия Спирс, в Лас-Вегас она точно не вернётся в ближайшее время и, возможно, навсегда попрощается со сценой.

— Нам пришлось отменить её концерты, потому что медикаменты перестали работать и она потеряла рассудок из-за болезни своего отца, — сказал Рудольф.

В январе 2019 года певица отменила несколько концертов из-за тяжёлой болезни отца, он находился на грани смерти. Поэтому певица решила сосредоточиться на своей семье. Затем в марте Бритни решилась обратиться в лечебницу, чтобы восстановить психическое здоровье. Позже стали появляться слухи, что певицу удерживают в клинике насильно. В апреле артистка сама обратилась к фанатам, успокоив их и развеяв слухи.

Бритни Спирс — настоящая поп-икона 2000-ых годов. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни "Baby, One More Time" в 1998 году, она подарила миру десятки хитов, включая "Oops, I Did It Again", "Gimme More" и "Toxic". Подробнее о биографии американской поп-принцессы и ее пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru