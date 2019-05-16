Лидер "Океана Эльзы" созывает украинцев, чтобы сделать важное заявление

Фронтмен популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук позвал своих сограждан на акцию в центре Киева, чтобы услышать "новый голос". Об этом он написал на своей страничке в "Фейсбуке".

— Друзья, приходите [16 мая] на смотровую площадку около Музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос, — говорится в сообщении.

Что именно имеет в виду музыкант — загадка, однако, по версии журналистов и экспертов, скорее всего, Вакарчук собирается представить украинцам новую политическую партию "Голос", с которой планирует принять участие в выборах в Верховную раду.

Первые сообщения о планах Вакарчука вступить в украинскую политику и принять участие в парламентских выборах появились в СМИ Незалежной ещё 8 мая, однако без лишних подробностей. До этого музыкант лишь изъявлял не очень конкретное желание принять участие в политической жизни страны.