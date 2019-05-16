В Huawei раскритиковали решение США внести компанию в чёрный список

В китайской компании Huawei уверены, что недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом закон, вводящий режим ЧП в качестве меры защиты от иностранных угроз, является "необоснованным" и посягает на её законные права. Об этом сообщает AFP.

— Ограничение деятельности Huawei не сделает Соединённые Штаты более сильной или безопасной страной. Напротив, вместо этого оно лишь ограничит выбор США в сторону менее качественных, но при этом более дорогих альтернатив, — приводит издание слова китайской компании.

Представители Huawei подчёркивают, что "необоснованные ограничения", накладываемые Трампом в одностороннем порядке, будут нарушать права компании.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать оборудование, произведённое предприятиями, которыми владеют "иностранные противники" США.

Одновременно с этим Министерство торговли США внесёт китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений в чёрный список, тем самым исключив производителя с американского рынка.