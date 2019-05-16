В Роскачестве рассказали, как выбирать подгузники

На них можно неплохо сэкономить без потери в качестве. Но нужно обращать внимание на несколько деталей.

"Роскачество" запустило проверку детских классических подгузников на липучках. Эксперты отобрали 29 самых популярных торговых марок из России, Японии, Китая, Чехии, Польши, Англии и Турции и заодно рассказали, как будут выбирать лучший образец.

Правильный подгузник должен состоять из пяти слоёв. При этом его стоимость чаще всего пропорциональна количеству и эффективности абсорбента — вещества, преобразовывающего жидкость в гель. Но эксперты уверены, новорождённым покупать модели с большим количеством абсорбента не стоит, поэтому можно сэкономить. Также на цену влияет качество застёжек и наличие успокаивающего кожу крема или лосьона, например, с алоэ или ромашкой.

Упаковка должна быть целой, с маркировкой и инструкцией. Сам товар тоже должен быть без внешних дефектов: чёткие рисунки, непрерывные швы. Поверхность подгузника внутри и снаружи не должна напоминать клеёнку.

Также обращайте внимание на срок годности, так как со временем абсорбент теряет свои свойства. И обратите внимание на отдушки: они могут вызвать аллергию. Хороший подгузник ничем не пахнет.

Знак того, что марку пора менять — это появление опрелостей, воспаления и высыпаний.

На днях Лайф публиковал советы специалистов "Роскачества" по выбору плавленого сыра. Также эксперты делились, какие приложения для бронирования туров лучше выбирать.