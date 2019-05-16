Климкин отказался ехать на заседание СЕ из-за решения по России

Украина теперь не будет представлена на уровне министра на Совете Европы впервые за много лет.

Глава МИД Украины Павел Климкин отменил поездку на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения Комитета министров СЕ, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщил постпред Незалежной в организации Дмитрий Кулеба.

— Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра, — пояснил Кулеба.

Более того, постпред Украины утверждает, что Киев может пересмотреть своё сотрудничество с Советом Европы "как институтом, утратившим доверие", если Россия вернётся в ПАСЕ.

Как сообщал Лайф, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации: ПАСЕ призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.