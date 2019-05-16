Доренко не будет похоронен 18 мая

Достоверно известно лишь то, что 17 мая состоится прощание с журналистом на Троекуровском кладбище.

Дата похорон Сергея Доренко пока не определена. Об этом заявили на радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой он был.

— Информация о том, что захоронение урны с прахом Сергея Доренко пройдёт 18 мая на Троекуровском кладбище, не соответствует действительности, — сообщается на сайте радиостанции.

Достоверно известно лишь то, что прощание с журналистом состоится 17 мая на Троекуровском кладбище. Решение о захоронении журналиста должна принять вдова — Юлия.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" умер вечером 9 мая, когда ехал по Москве на своём мотоцикле. У журналиста случился разрыв аорты.