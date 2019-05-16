В Москве произошёл взрыв во время опытов в Институте физической химии

В результате инцидента пострадали две сотрудницы института, они получили лёгкие ранения.

Баллон с газом взорвался в одном из кабинетов во время опытов в Институте физической химии имени Фрумкина. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По одной информации, взорвался баллон с углекислым газом, по другой — с аргоном. В результате хлопка выбило окна на третьем этаже, а также двери на четвёртом этаже помещения.

Известно также о двух пострадавших лаборантках. Они получили лёгкие ранения.

Ранее Лайф публиковал видео взрыва цистерны, убившего сварщика в Татарстане.