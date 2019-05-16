В Москве произошёл взрыв во время опытов в Институте физической химии

Баллон с газом взорвался в одном из кабинетов во время опытов в Институте физической химии имени Фрумкина. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По одной информации, взорвался баллон с углекислым газом, по другой — с аргоном. В результате хлопка выбило окна на третьем этаже, а также двери на четвёртом этаже помещения.
Известно также о двух пострадавших лаборантках. Они получили лёгкие ранения.
Ранее Лайф публиковал видео взрыва цистерны, убившего сварщика в Татарстане.
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