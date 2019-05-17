Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца сестёр Хачатурян

У мужчины, с которым жестоко расправились собственные дети, было расстройство личности.

Стали известны результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили Михаилу Хачатуряну, убитому собственными дочерьми в июле 2018 года. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на адвоката одной из девочек Алексея Липцера, у потерпевшего выявили расстройство личности.

— Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Хачатурян был вменяемым, но у него выявлены определённые расстройства личности, какие именно, я пока раскрывать не могу, — уточнил он.

Смогут ли вновь выявленные факты повлиять на исход дела, пока не ясно.

Отметим, что, по словам сестёр Хачатурян, а также согласно многочисленным показаниям свидетелей, убитый был очень непростым в общении человеком, домашним тираном, склонным к патологическому контролю. Соседи характеризовали Хачатуряна как крайне конфликтного и даже агрессивного человека. Кроме того, в деле имеют место недоказанные эпизоды насильственных действий сексуального характера, в которых убитого отца обвиняли сами сестры.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.