Экипаж сгоревшего "суперджета" при заходе на посадку не выпустил закрылки

В распоряжении СМИ оказался отчёт Росавиации относительно ситуации на борту самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", потерпевшего крушение в Шереметьево вечером 5 мая. Согласно выводам специалистов, лайнер заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, а экипаж вопреки инструкции не выпустил закрылки.

— В режиме direct mode / "минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил, — цитирует текст документа РИА "Новости".

К слову, ранее Лайф сообщал, что Росавиация ещё за несколько дней до катастрофы рассылала в авиакомпании предупреждения, что 50 российских "суперджетов" потенциально опасны из-за проблем с креплением двигателей и закрылков.

Напомним, что 5 мая во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.