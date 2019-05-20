Депутат Рады заявил, что МВФ загнал Украину в долговую яму

Вадим Рабинович сравнивает организацию с плохим врачом, который не лечит, а калечит.

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом принесло стране одни убытки. Об этом рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политик сравнивает МВФ с доктором, чьё предназначение — исцелять экономические болезни, а на деле его вмешательство сделало только хуже.

— За последние годы "болезнь" нашей экономики никак не улучшилась. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объёмы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им платить должны? — недоумевает депутат.

Однако Киев должен в ближайшие пять лет выплатить МВФ около десяти млрд долларов кредитных денег, щедро выделенных организацией, по её собственному заявлению, одной из самых коррумпированных стран мира — Украине.

Рабинович заявляет, что кредиты, которые сейчас должна погасить Украина, навязаны действующим президентом Петром Порошенко.

Он добавил, что на протяжении пяти лет западные страны называли Незалежную борцом за демократию, продавая ей старое оружие по завышенным ценам и кормя обещаниями.

В связи с этим новоизбранный президент Владимир Зеленский, по мнению Рабиновича, должен отказаться от всякого сотрудничества с МВФ.

— Этот врач оказался липовым. У него нет диплома, он не знает, как нас лечить. Если Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок. Сотрудничество с МВФ — преступно, опасно и должно быть прервано, — заключил политик.

Напомним, что Вадим Рабинович уже выступал с подобными заявлениями о вреде МВФ экономике Украины и немедленной высылке представителей организации из страны.