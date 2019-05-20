Смартфоны Huawei отключат от Android

Приложения Google Play и Google Play Protect будут работать у пользователей, которые уже купили смартфоны Huawei, но гаджеты больше не получат обновления операционной системы Android. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американской корпорации.

Там добавили, что следующие поколения смартфонов Huawei не получат доступ к сервисам Google. Это касается как магазина приложений Google Play, так и браузера, почты, карт и так далее.

Представители корпорации отметили, что пытаются разобраться с последствиями решения властей США. Других подробностей не приводится.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Google приостанавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei. Причиной этому стало то, что Министерство торговли США внесло китайскую компанию и 70 её подразделений в чёрный список.