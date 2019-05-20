Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности пожертвовать должностью ради мира в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в Верховной раде, где после инаугурации выступил со своей первой речью.

— Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний (готов. — Прим. ред.) потерять свою должность, чтобы только наступил мир, — сказал он.

Политик добавил, что прекращение огня в Донбассе является для него первой задачей на посту главы государства.

Напомним, что Зеленский сегодня, 20 мая, принял присягу и официально вступил в должность президента Украины. Украинский лидер также заявил о роспуске Рады.