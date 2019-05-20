В финальной серии "Игры престолов" нашли новый киноляп

Видимо, создатели телесериала решили, что пластиковая бутылка воды – непременный атрибут важных переговоров. Даже если они проходят в Вестеросе.

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой. Об этом сообщает The Verge.

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN 💀💀 First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα🐉||GoT Spoilers (@JonxDanyy) 20 мая 2019 г.

Пластиковую бутылку можно увидеть на 47-й минуте, а затем ещё раз спустя несколько минут. Бутылка появляется в эпизоде, когда герои телесериала собрались на встрече для серьёзного обсуждения касательно будущего Вестероса.

Отметим, что некоторые предыдущие киноляпы, которые были обнаружены в "Игре престолов", впоследствии были удалены североамериканской телевизионной сетью HBO из эпизодов, размещённых на HBO Go и других потоковых сервисах. Что касается пластиковой бутылки, то пока не известно, останется ли она в сериале или будет также вырезана.

Ранее Лайф писал о других киноляпах в последних эпизодах "Игры престолов". Так, в четвёртой серии финального сезона культового американского сериала появился картонный стаканчик кофе из Starbucks, который спустя время исчез из серии.

Кроме того, фанаты обнаружили более грубую ошибку создателей шоу: на промокадрах, которые были показаны к пятому эпизоду, Джейми Ланнистер, который потерял руку ещё в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез, обнимает свою сестру Серсею двумя конечностями.