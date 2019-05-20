Стало известно, кого Зеленский примет первым из зарубежных лидеров

У главы украинского государства с 14:30 до 17:00 запланирован ряд двусторонних встреч с делегациями, которые прибыли в Киев.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили станет первым зарубежным лидером, которого примет новый глава Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Интерфакс".

Именно Зурабишвили первая прибыла в администрацию украинского президента после того, как завершилась официальная часть инаугурации Зеленского.

Согласно программе мероприятий, которую опубликовала команда Зеленского, у главы украинского государства с 14:30 до 17:00 запланирован ряд двусторонних встреч с делегациями, которые прибыли в Киев.

Ранее сообщалось, что Зеленский официально президент Украины с сегодняшнего дня. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины он набрал 73,22% голосов избирателей.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит украинского лидера Владимира Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта в Донбассе и в деле нормализации российско-украинских отношений.