Следствие обжалует решение прекратить дело против матери-кукушки

Правоохранительные органы уверены, что маленькой Арине могла угрожать опасность, поэтому горе-мать и её кавалер должны ответить за всё по закону.

Главное следственное управление СКР по городу Москве решило обжаловать решение районной прокуратуры об отмене возбуждения уголовных дел против матери-кукушки и её сожителя, оставивших ребёнка в поликлинике. Напомним, что Мария Рудницкая и её возлюбленный избежали уголовного преследования и были отпущены сегодня в зале суда.

Тем не менее у следствия есть все основания полагать, что мужчина и женщина создали условия, которые могли повлечь опасность для жизни и здоровья маленькой Арины.

— В связи с этим следственные органы ГСУ СК России по городу Москве, не согласившись с принятым решением межрайонного прокурора, направили жалобу и все необходимые документы для объективного разрешения в вышестоящее подразделение надзорного ведомства, — сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже сообщал Лайф, в отношении Марии Рудницкой и её возлюбленного Шамиля было возбуждено дело по статьям "Оставление в опасности" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". 16 мая парочка обманом забрала девочку у родственницы, где малышка проживала неопределённое время, после чего они отвезли её в поликлинику и оставили одну, чтобы она не мешала им строить личную жизнь.

Напомним, что сегодня суд должен был избрать задержанным меру пресечения, однако их неожиданно отпустили на свободу. Лайф заснял, как мать-кукушка и её кавалер убегали из зала суда по железнодорожным путям.