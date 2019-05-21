Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца

Генеральный директор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак получили японскую награду — орден Восходящего солнца третьей степени. Информацию о списке награждённых предоставило японское правительство.
Орден Восходящего солнца четвёртой степени получили бывший мэр Хабаровска Александр Соколов и директор школы с углубленным изучением японского и английского языков Санкт-Петербурга Наталия Полякова.
Ту же награду пятой степени вручили ведущему сотруднику отдела графики ГМИИ имени Пушкина, куратору экспозиции "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" Айнуре Юсуповой и главе общественной организации "Общество дружбы Сахалин — Япония" в Южно-Сахалинске Галине Зражаевой.
Орден Восходящего солнца был учреждён в 1875 году, всего награда имеет восемь степеней (третья выглядит как знак ордена на шейной ленте, четвёртая — как знак ордена на нагрудной колодке с розеткой, пятая — как знак ордена на нагрудной колодке).
В Японии это первое награждение со вступления страны в эпоху Рэйва (счастья и мира) в связи с восшествием на престол нового императора — Нарухито.
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