На Украине придумали, как не допустить возвращения России в ПАСЕ

Киев стремится не допустить возвращения России в ПАСЕ, для этого ему нужна "максимальная мобилизация" украинских депутатов. Об этом "Укринформу" рассказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

— Полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы — это очень важно... Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию, — заявил Кулеба.

Он также назвал усилия по возвращению России в организацию "циничными".

Напомним, парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса в ПАСЕ из-за воссоединения Крыма с Россией, после этого Москва приостановила выплату взносов. В апреле 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации: она призвала Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.

17 мая Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе ПАСЕ.