Судмедэксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам

Судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который нашёл алкоголь в крови погибшего 6-летнего мальчика, признали виновным по статье "Халатность". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ.
23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе во дворе дома иномарка сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали пьяным. На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, алкоголь в его крови нашёл Клеймёнов, допустивший халатность при экспертизе.
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