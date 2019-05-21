Судмедэксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам

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Судмедэксперта по делу "пьяного мальчика" приговорили к исправительным работам

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Михаил Клеймёнов. Фото: © Телеграм-канал Life Shot

А вот ранее принятое решение об отстранении Михаила Клеймёнова от работы суд отменил, его восстановили в должности.

Судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который нашёл алкоголь в крови погибшего 6-летнего мальчика, признали виновным по статье "Халатность". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе во дворе дома иномарка сбила шестилетнего Алёшу Шимко. Ребёнка вскоре признали пьяным. На самом деле выяснилось, что мальчик был трезв, алкоголь в его крови нашёл Клеймёнов, допустивший халатность при экспертизе.

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