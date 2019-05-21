В Раде назвали возможные даты досрочных выборов

Досрочные выборы в Верховную раду могут пройти 21 июля. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко по итогам консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, соответствующий указ может появиться завтра, 22 мая. Эту информацию подтвердила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По её словам, обсуждалась также дата 28 июля.
Как сообщалось ранее, украинские парламентарии считают проведение досрочных выборов в Верховную раду правильным шагом.
Напомним, Зеленский вступил в должность накануне в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Киеве. Во время выступления он успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству.
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