На Урале подростки заставили сверстника соскребать татуировку гвоздём

Подростки заставили сверстника соскребать "блатную татуировку" гвоздём. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в селе Юсьва Пермского края.

16-летний молодой человек, которому врачи поставили диагноз "лёгкая умственная отсталость", набил себе татуировку с надписью "не подам руку мусорам", а около месяца назад у него украли телефон и он написал в полицию заявление о краже.

После того, как тот обратился в правоохранительные органы местные подростки потребовали сверстника ответить за татуировку, но он этого сделать не смог. Тогда они сдирать наколку раскалённым гвоздём. Все унижения они снимали на видео, которое в последствии оказалось в Сети.

После того, как тот обратился в правоохранительные органы местные подростки потребовали сверстника ответить за татуировку, но он этого сделать не смог. Тогда они сдирать наколку раскалённым гвоздём. Все унижения они снимали на видео, которое в последствии оказалось в Сети.

Сам пострадавший состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. В школе он воровал и часто устраивал драки. В связи с чем был переведён в коррекционный класс.

Других участников полиция установила, сейчас они дают показания.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Москвы поджёг свою руку, чтобы свести татуировку.