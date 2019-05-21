Власти Эквадора рассказали, во сколько им обошлось содержание Ассанжа

Благоустройство Ассанжа стоило только 23,6 тысячи долларов. А прямая связь с администрацией президента Эквадора встала ещё в 5,6 тысячи.

Почти в 800 тысяч долларов США обошлось пребывание Джулиана Ассанджа в Посольстве Эквадора в Лондоне. Доклад Главного контрольного управления страны с такими цифрами приводит издание El Comercio.

Благодаря нескольким фондам расходы Джулиана Ассанжа оплачивались в течение почти семи лет. Большая часть денег (562 тысячи долларов США из 795) ушла на плату консалтинговым фирмам, которые занимались правовым статусом Ассанжа и проблемами коммуникации.

Ранее называлась совсем другая сумма — более пяти миллионов долларов.

Теперь личные вещи Ассанжа должны быть переданы в США, среди них электронные устройства, рукописи, юридические документы, медицинские записи. Адвокаты борца за свободное распространение данных уверены, что процедура нарушает базовые права человека.

Тем временем за основателем WikiLeaks следят и из Швеции, где существует ордер на арест Ассанжа за предполагаемое сексуальное преступление.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.