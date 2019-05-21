В Google рассказали, как долго устройства Huawei будут получать обновления

Китайский производитель оказался под американскими санкциями из-за подозрений в шпионаже.

В американской корпорации Google заявили, что обновления для устройств китайского производителя Huawei и обеспечение их безопасности будут доступны 90 дней, как и временная лицензия, выданная властями США. В компании считают, что такие меры отвечают интересам всех сторон.

— Эта временная лицензия позволяет нам продолжать осуществление обновлений программного обеспечения и системы безопасности для существующих моделей в течение следующих 90 дней, — передаёт телеканал CNBC заявление официального представителя Google.

Напомним, китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений США решили внести в чёрный список, объяснив это угрозой нацбезопасности. Позже Штаты выдали Huawei временную лицензию, которая позволит компании обслуживать американских клиентов.

Глава Huawei заявил, что корпорация в состоянии остаться на плаву, несмотря на такие санкции.