США разрешили Huawei временно возобновить деятельность в стране

Министерство торговли США сообщило о намерении предоставить общие временные разрешения, которые позволят китайской компании Huawei оказывать поддержку своим американским клиентам, своевременно обеспечивая их программными обновлениями, сообщает Reuters.

Как уточняется, разрешения будут действовать до 19 августа.

Ранее стало известно, что китайскую компанию Huawei и 70 её подразделений внесут в чёрный список Минторга США, тем самым исключив производителя из партнёров американского рынка. А накануне СМИ сообщили, что сотрудничество с Huawei прекращает Google. Корпорация больше не будет предоставлять вендору своё программное обеспечение: Android и свои сервисы.

Huawei рассказала, что станет с гаджетами в дальнейшем.