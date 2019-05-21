США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

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США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

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 Фото: © Flickr/lanniegirl13

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против России. В список включены два предприятия и учебный центр. Об этом сообщается на сайте американского Минторга.

Ограничения введены против конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине и московского завода "Авангард".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции в отношении Москвы. Позднее в США подтвердили намерения ввести ограничительные меры против "Северного потока — 2".

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