Саакашвили первым ответил на призыв Зеленского к украинцам вернуться на родину

Скандальный политик заявил, что Незалежная — его второй дом и он соскучился по своим друзьям.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, которую считает своим вторым домом. Также он рассчитывает на восстановление украинского гражданства. Об этом он рассказал в видеообращении в "Ютубе".

Саакашвили оказался первым, кто публично заявил о желании вернуться на Украину после призыва президента Незалежной Владимира Зеленского к украинцам, когда-то покинувшим родину, возвращаться домой.

Саакашвили заявил, что собирается вернуться, потому что по отношению к нему "была нарушена справедливость", ещё он соскучился по своим друзьям, близким. Точную дату приезда на Украину он не назвал. Но выразил надежду, что возвращение произойдёт уже скоро.

— Меня искусственно лишили гражданства. В суде много месяцев не рассматриваются мои дела. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в напёрстки, — говорит Михаил Саакашвили.

Напомним, 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу.

Во время первого тура выборов президента Украины Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского. После победы актёра он попросил впустить его в страну, но ему напомнили, что это невозможно.