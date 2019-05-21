СМИ: Microsoft может завершить сотрудничество с Huawei

Ранее стало известно, что работу с китайской компанией прекращают Google, Qualcomm, Intel, Broadcom.

Корпорация Microsoft может прекратить сотрудничать с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке России.

— Американская корпорация 20 мая направила соответствующие письма в свои представительства в различных странах, включая Россию, — сообщает издание.

Более того, через штаб-квартиру Microsoft теперь должно проходить всё взаимодействие представительств с Huawei.

По данным источника, несколько российских партнёров Huawei получили письма и неформальные предупреждения о подготовке прекращения сотрудничества.

— В потребительском сегменте Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках, а в b2b — софт американской корпорации в серверах и решениях для хранения данных, а также сервисе Huawei Cloud, — сказал собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что Huawei и её 70 подразделений внесут в чёрный список Министерства торговли США. Однако позже стало известно, что американская сторона до 19 августа разрешила китайской компании работу в стране.