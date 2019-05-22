Депп подал в суд на Эмбер Хёрд за попытку отрезать ему палец бутылкой водки

Самый известный "пират" современности Джонни Депп всё никак не закончит выяснять отношения со своей экс-супругой Эмбер Хёрд: теперь он обвиняет актрису в том, что она едва не убила его, когда в 2015 году бросила в актёра бутылкой водки. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Деппа, это случилось спустя месяц после свадьбы, когда Хёрд узнала, что должна подписать брачный контракт, и, соответственно, пришла в ярость от такой новости, швырнув в актёра бутылкой.

Ёмкость с алкоголем после удара отрубила ему часть среднего пальца на правой руке. Из-за этого актёру пришлось перенести несколько операций, Депп уверяет, что он даже был на грани жизни и смерти, поскольку у него трижды начиналось заражение.

Также из-за инцидента пришлось менять график съёмок "Пиратов Карибского моря", поскольку Депп был вынужден улететь из Австралии, где они проводились. Это, по словам актёра, обошлось компании "Дисней" в несколько миллионов долларов.

Теперь Депп требует компенсации от экс-супруги не только за её ложные обвинения в домашнем насилии, но и за то, что он лишился кончика пальца по её вине. Актёр также отметил, что раньше в СМИ ситуация с пальцем подавалась как несчастный случай.

Примечательно, что инцидент с искалеченным пальцем Джонни Деппа уже фигурировал в судебных взаимоотношениях пары, правда, тогда адвокаты Хёрд утверждали, что актёр сам поранился и отправил ей ревнивое "кровавое послание".