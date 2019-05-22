Вдова Доренко показала его последний день в деталях

Он всегда ездил аккуратно на мотоцикле, но, когда Сергей перестал выходить на связь, супруга забила тревогу.

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия опубликовала в "Инстаграме" фотографии, сделанные за несколько часов до гибели супруга 9 мая, а также подробно рассказала, как прошёл тот день.

— Мне хочется поделиться с вами последним днём Сергея. Всё время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться, — написала она.

— По порядку. 9 мая. Мы следили за Парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино, — рассказала Юлия Доренко.

Спустя время погода наладилась и журналист решил отправиться к другу в Ярославскую область. Сергей Доренко позвонил супруге уже оттуда и рассказал про "костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге".

— Восторженно описывал всё, что видит вокруг: лес, смешную девочку Брониславу, её озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив, — продолжила вдова.

Как рассказала Юлия, затем пошёл ливень и она начала переживать за мужа, который возвращался в Москву. Доренко пообещал, что поедет "потихонечку". Спустя полтора часа позвонила мать Сергея, поскольку он перестал выходить на связь.

— Я её утешала, всё время повторяла — он осторожный. Сказала ребятам с "Говорит Москва", что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей — не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом, — сказала вдова журналиста.

Через десять минут Юлия узнала страшную новость.

Напомним, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался вечером 9 мая за рулём своего мотоцикла. У журналиста произошёл разрыв аорты. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище.