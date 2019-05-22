Рябков заявил, что возможность для встречи Путина и Трампа есть

Однако пока американская сторона не конкретизировала, в каком формате будет разговор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть возможность для встречи и их разговор, скорее всего, состоится. Правда, в каком формате пройдёт встреча, пока не известно.

— Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться, — передаёт РИА "Новости" слова Рябкова.

Как рассказывал Лайф, сам Владимир Путин допускает вероятность встречи с американским лидером на саммите G20, который состоится 28 и 29 июня в японском городе Осаке. Эту тему глава государства уже обсуждал с главой Госдепартамента США Майком Помпео.