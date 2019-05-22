Плацкартные вагоны оснастят душем, холодильниками и микроволновками

Это очередной этап повышения комфорта на железной дороге. Прежде были представлены купейные вагоны с такими удобствами.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" по заказу РЖД выпустит плацкартные вагоны нового типа. В них будут розетки USB, душ и сервисные зоны с холодильником и микроволновкой.

Плацкарты сделают по образу купейного вагона, который в апреле этого года презентовали на Рижском вокзале.

— Всё что касается общих зон — сервисные, душевые, информационное поле — всё будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах, — рассказал журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Отмечается, что в сервисных зонах также будут дополнительные светильники и столики.

Ранее Лайф сообщал, что "Трансмашхолдинг" может сделать российские вагоны хорошо пахнущими. Например, пассажиры с утра смогут насладиться запахом свежесваренного кофе.