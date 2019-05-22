Звезда Comedy Woman высмеяла указ Зеленского о назначениях в СБУ

Бывшая коллега шоумена, а ныне президента Украины, считает, что для продвижения человека во власть нужен профессионализм, а не личные отношения.

Актриса и бывшая коллега нового президента Украины Владимира Зеленского Марина Федункив оказалась удивлена его указом о назначении бывшего руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). По её мнению, это смешное решение.

— Это смешно, вот правда. Я понимаю, что надо брать в команду людей, которым ты доверяешь. Но профессионализм тоже не на последнем месте. То есть хороший человек — это не профессия, — сказала Федункив в интервью телеканалу "360".

Как сообщал Лайф, это далеко не единственное решение нового президента Незалежной, которое вызвало критику. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля.

С данным решением оказался не согласен спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Он заявил, что намерен обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде. А лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Зеленского в попытке захвата власти на Украине.