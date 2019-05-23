Forbes назвал самых богатых наследников в России

В рейтинге 48 дочек и сыновей миллиардеров, которые, возможно, унаследуют в общей сумме 238 миллиардов долларов.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. И уже четвёртый год подряд в нём лидирует сын президента "ЛУКойла" Вагита Алекперова Юсуф. Наследство 28-летнего мужчины по оценкам журнала может составить от 21,8 миллиарда долларов.

По оценкам Forbes, на 19 апреля 2019 года в стране 103 долларовых миллиардера, а их совокупное состояние — 440 миллиардов долларов.

Для создания рейтинга журнал брал состояние каждого миллиардера и делил его на всех признанных детей. В итоге в списке 20 семей, где на каждого ребёнка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.

Состав участников рейтинга мало отличается от списка 2018 года. В нём всего один новенький — сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.

Ранее Лайф публиковал рейтинг Forbes с самыми богатыми предпринимателями России. В списке оказалось 200 участников, суммарное состояние которых 496 миллиардов долларов. Тройку лидеров в нём замыкал Вагит Алекперов.