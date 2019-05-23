Facebook заблокировал аккаунт администрации Зеленского

Страница администрации президента Украины Владимира Зеленского в течение нескольких часов была не доступна на Facebook. Неполадки наблюдались приблизительно с 6 утра по Москве, а окончательно страница стала доступна для просмотра менее получаса назад. Все это время при попытке открыть официальную страницу администрации Зеленского в соцсети система выдавала ошибку.

Причины сбоя пока неизвестны. Представители Зеленского тоже никак не прокомментировали произошедшее.

В марте сообщалось, что Facebook заблокировал рецепт голубцов. Автор публикации в шутливой форме предположил, что название блюда вызывает у Цукерберга ассоциации с сексуальными меньшинствами. А до этого социальная сеть заблокировала пост блогера с поздравлением на 23 Февраля.