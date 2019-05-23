Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белоруссия нацелена на поиск альтернативы российскому топливу, и Казахстан, по мнению официального Минска, неплохой вариант.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

— Мы уже ведём переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Думаю, этот вопрос мы можем решить, — приводит слова политика агентство "БелТА".

Он отметил, что вопрос лежит не только в плоскости Белоруссии и Казахстана: необходимо, чтобы транзит согласовала и Россия.

Кроме того, Лукашенко надеется, что двусторонние отношения между Казахстаном и Белоруссией останутся добрыми, а товарооборот будет только расти.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. В связи с этим Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.