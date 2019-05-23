Лайф узнал подробности драки на борту Red Wings, после которой умер пассажир

В результате попытки членов экипажа успокоить дебошира хулиган получил травму головы.

Пассажиры совершившего экстренную посадку в Москве самолёта авиакомпании Red Wings рассказали Лайфу, что произошло на борту. По их словам, примерно через 20 минут после взлёта один из пассажиров стал "просто сходить с ума": кричать, что пилоты якобы уснули, а самолёт разобьётся и всё погибнут.

На борту началась паника, стюардессы попытались успокоить мужчину, но от этого он только начал проявлять агрессию.

— Началась паника. Было много пожилых людей, были даже инвалиды, дети-инвалиды в самолёте. Стюардессы пытались его успокаивать. Он резко встал и стал бить телефоном по голове рядом сидящего пожилого мужчину. В итоге у мужчины сильная гематома на голове. Далее его опять пытались утихомирить. Начала его успокаивать то ли его жена, то ли девушка. И они сели. Потом мы слышим душераздирающий крик женщины, видимо, он её как-то сильно ударил. Всё вышло из-под контроля. Туда сбежались все стюардессы, мужчины стали помогать. Этого заломали и связали, — рассказала Лайфу пассажирка Дарья Б.

Как уточнили некоторые очевидцы, во время попыток утихомирить хулигана ему сильно травмировали голову. Однако, кто именно и как это произошло, никто не видел. Сразу после приземления неадекватного мужчину госпитализировали, позже он скончался.

Неделю назад пьяный пассажир напал на экипаж самолёта в Новосибирске.