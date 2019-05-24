Тимошенко: Украине нужна сильная армия, а не переговоры с Россией

По мнению политика, предыдущее руководство Незалежной не лучшим образом справлялось с контактами на международном уровне.

Украина не нуждается в проведении "недопустимых" референдумов с Россией, вместо этого ей нужно заниматься усилением своей армии и добиваться ужесточения международных санкций против РФ. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

— Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией, — приводит её слова "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что референдум является "прекрасной идеей", но не конкретно в данной ситуации, поскольку он не позволяет принять решения по "всем деталям". Правда, каким именно деталям — политик не уточнила.

Тимошенко также добавила, что предыдущее руководство, по её мнению, не лучшим образом справлялось с проведением переговоров на международном уровне.

О том, что Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией, рассказал глава Администрации Президента Андрей Богдан. В Кремле ответили, что это исключительно украинское дело, однако выразили надежду, что от инициативы будет какой-то толк.

Это решение президента по-разному встретили в украинском обществе, например, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук раскритиковал эту идею. Чтобы прояснить ситуацию, Зеленский позже сам объяснил, зачем предложил провести референдум.