Лидер "Океана Эльзы" раскритиковал идею о референдуме по поводу России

По мнению Святослава Вакарчука, проводить переговоры с Россией "опасно и безответственно"

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с недавних пор ещё и лидер партии "Голос", рассказал о своём отношении к референдуму по поводу переговоров с Россией. Своим мнением он поделился на странице в " Фейсбуке ".

— Выносить вопрос национальной безопасности на референдум в то время, когда противник ведёт против нас не только горячую войну, но и информационную, опасно и безответственно, — написал музыкант.

Лайф сообщал, что, по задумке Зеленского, на референдуме будут затронуты вопросы о конфликте в Донбассе, которые "должны быть оценены обществом".

Однако сегодня стало известно, что Зеленский не готов к переговорам с Россией. Позже он объяснил идею о проведении референдума тем, что это единственный способ выяснить мнение общества.