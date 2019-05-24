На Кубани экс-полицейский объявлен в розыск за избиение задержанного

Бывшему полицейскому удалось скрыться от правоохранительных органов. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

В Краснодарском крае был объявлен в розыск экс-полицейский, который вместе с коллегой избил задержанного, сообщает Life Shot.

Как установило следствие, инцидент произошёл 3 марта 2019 года в отделении МВД России по городу Армавиру. Тогда в одной из камер находился 48-летний местный житель, который попал в райотдел из-за проблем с алкоголем. За просьбу выйти в уборную "хулигана" избили двое полицейских.

Сотрудники нанесли мужчине несколько ударов ногами в живот, после чего вернулись к работе. Задержанного госпитализировали и диагностировали у него разрыв мочевого пузыря.

Одного из полицейских уже задержали, суд приговорил его к тюремному заключению. Второму удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск. Против него заведено два уголовных дела по статьям о превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Лайф писал о троих полицейских, до смерти избивших отца чемпиона мира по ММА. В связи со случившимся их уволили из органов внутренних дел и привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.