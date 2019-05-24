БДСМ-тренер оправдала вечеринку школьников во Владивостоке: Ну, подурачились

По её словам, для современной молодёжи аморальное в глазах взрослых поведение является "абсолютной нормой".

Дети, устроившие БДСМ-вечеринку в день последнего звонка в школе № 74 во Владивостоке, не сделали ничего плохого. У современных выпускников особое, креативное мышление и совершенно иное мировосприятие. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила БДСМ-тренер Викец Самсонова.

— Это же не так плохо. Ну, подурачились, ну мало ли. Один раз — ничего страшного, — считает она.

По мнению Самсоновой, современное поколение школьников настолько отличается от предыдущих, что "бессмысленно что-то понимать или какие-то жаргонные слова учить", чтобы быть с ними "на одной волне".

— У них в голове всё по-другому устроено. Поэтому они не ведают, что творят. Они в принципе этого даже не понимают: а что такого-то? — пояснила она.

При этом Самсонова отметила, что выпускники из Владивостока, вероятно, даже не поняли, чем вызван резонанс вокруг их "шалости", поскольку у них таким своеобразным способом "сработало креативное мышление".

Самсонова также добавила, что на мировосприятие современных подростков влияют Интернет и игры, в результате чего аморальное в глазах взрослого поколения поведение для них является "абсолютной нормой". Однако ответственность за воспитание детей всё же лежит на родителях, поскольку именно они и предоставляют своим чадам выход в Сеть, и дарят компьютерные игры.

Ранее Лайф сообщал, что школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из учеников были полураздетыми, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму, купленную в магазине спецодежды. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний.

Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за произошедшее на директора, учителей, родителей, "Дом-2" и пиво. А вот телеведущая Ксения Собчак также вступилась за выпускников.