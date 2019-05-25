Макрон подтвердил, что планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции подтвердил, что в течение пяти лет надеется полностью восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

— Этот пятилетний срок вполне реален без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов, — заявил Макрон.

При этом политик согласился с тем, что сроки сильно сжаты, но выразил уверенность в том, что шпиль собора будет восстановлен.

Ранее Лайф писал, что Нацсобрание Франции приняло законопроект о реставрации Нотр-Дама.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошёл 15 апреля. Спустя пару часов после возгорания рухнули крыша и знаменитый шпиль здания. Люди со всего мира жертвовали средства на восстановление собора. В частности, Россия заявила о готовности предоставить реставраторов.