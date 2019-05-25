Родителей одной из участниц БДСМ-вечеринки во Владивостоке оштрафуют

Родители одной из участниц скандальной БДСМ-вечеринки перед последним звонком во Владивостоке, которая была одета в полицейскую форму, будут оштрафованы. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в МВД региона.

— Будут оштрафованы ее родители,- заявил собеседник агентства.

Ранее Лайф сообщал, что школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из учеников были полураздетыми, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму, купленную в магазине спецодежды. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний.

БДСМ-тренер Викец Самсонова в беседе с Лайфом встала на сторону школьников, заявив, что тем самым они "просто подурачились".