Ляшко: Зеленский — "нормальный" парень, но "он — марионетка"

Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал Зеленского "нормальным парнем", но марионеточным президентом. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

— Он нормальный парень. Я скажу, что он неплохой парень. Но неплохой парень — это не профессия…Он — марионетка. Раньше у меня были сомнения…Марионетка никогда не станет самостоятельным президентом, — поясняет Ляшко.

Нардеп аргументировал свою позицию тем, что во время консультаций в парламенте с лидерами фракций Зеленский пригласил Андрея Богдана, хотя он ещё не был назначен главой Администрации Президента, то есть постороннего человека, который "одёргивал" президента, чтобы тот "чего-то лишнего не ляпнул".

По мнению Ляшко, Зеленский быстро растеряет кредит доверия, благодаря которому стал президентом, из-за своих кадровых решений.

Ранее Ляшко обвинил Зеленского в захвате власти на Украине. После чего неоднократно выступал с заявлениями о противоправных действиях нового президента или его людей как, например, в случае с обвинением в избиении журналиста охранниками Зеленского.