Лаборатория Касперского предупредила о росте мобильных банковских троянов

Под видом обычных приложений злоумышленники осуществляют сбор данных, которые необходимы для доступа к банковским счетам.

Лаборатория Касперского в первом квартале 2019 выявила около 30 тысяч приложений — банковских троянов. Как сообщается в пресс-релизе разработчика антивируса, это на 58% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Под видом легитимных приложений они осуществляют сбор данных, которые необходимы для доступа к банковским счетам. Российские пользователи оказались третьими в списке стран, которые больше всего подвергаются атакам.

Ранее СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка.