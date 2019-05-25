Трамп прибыл в Японию с официальным визитом

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Трамп прибыл в Японию с официальным визитом

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Фото © AP Photo / Koji Sasahara, Pool

В программе визита главы государства — встреча с представителями бизнеса и игра в гольф с премьером Синдзо Абэ.

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с официальным государственным визитом в Японию. Самолёт с президентом и первой леди США приземлился в токийском аэропорту Ханэда.

Визит американского лидера в Японию станет самым продолжительным с 1992 года. Сегодня, 25 мая, у него запланирована встреча с представителями бизнеса, на следующий день он сыграет в гольф с премьер-министром страны Синдзо Абэ, а вечером лидеры посетят турнир по сумо на Кубок императора.

Основная часть пребывания американского лидера начнётся в понедельник, 27 мая. Государственный визит продлится до 28 мая.

Напомним, в преддверии прибытия Трампа в Японию с Абэ встретился советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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