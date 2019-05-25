В Сети появилась петиция в защиту участников БДСМ-вечеринки во Владивостоке

В Сети появилась петиция в поддержку школьников, которые устроили так называемую БДСМ-вечеринку в образовательном учреждении во Владивостоке. Обращение адресовано властям города и края, а также региональной полиции.

— Случившееся уже окрестили в соцсетях "последним звонком в стиле БДСМ". Хотя на кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чём-то даже естественны, — цитирует kp.ru автора петиции.

Также отмечается, что выпускников, которым нужно готовиться к ЕГЭ, теперь из-за скандала "ждёт дополнительная нервотрёпка".

Ранее Лайф сообщал, что школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком. Некоторые из учеников были полураздетыми, а одна из учениц нарядилась в полицейскую форму, купленную в магазине спецодежды. Участники флешмоба оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний.

Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за произошедшее на директора, учителей, родителей, "Дом-2" и пиво. А вот телеведущая Ксения Собчак вступилась за выпускников.