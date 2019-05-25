Зеленского пригласили в Канаду

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Зеленского пригласили в Канаду

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Владимир Зеленский. Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Канаду. Об этом заявил канадский посол в Киеве Роман Ващук.

По его словам, посетить Канаду главу украинского государства пригласили 2 июля, в день, когда в североамериканской стране проходит конференция по поддержке реформ на Украине. Премьер Джастин Трюдо надеется, что высокопоставленные украинские чиновники будут на ней присутствовать.

Напомним, вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский первым из зарубежных лидеров принял коллегу из Грузии Саломе Зурабишвили.

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