Зеленского пригласили в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Канаду. Об этом заявил канадский посол в Киеве Роман Ващук.

По его словам, посетить Канаду главу украинского государства пригласили 2 июля, в день, когда в североамериканской стране проходит конференция по поддержке реформ на Украине. Премьер Джастин Трюдо надеется, что высокопоставленные украинские чиновники будут на ней присутствовать.

Напомним, вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский первым из зарубежных лидеров принял коллегу из Грузии Саломе Зурабишвили.